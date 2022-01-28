Samsun'da arıza yapan minibüse otomobil çarptı: 1 yaralı

DERBENT, KONYA (İHA) - Samsun'da seyir halindeyken arıza yapıp duran minibüse, arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay İ. idaresindeki 55 AGN 149 plakalı otomobil, önünde seyir eden ve arıza yapınca duran İsmail Arslan yönetimindeki 74 BJ 529 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Nejdet Şenel yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN