Samsun'da Apartman Merdivenlerinden Düşen Kişi Öldü

Samsun'un İlkadım ilçesince, oturduğu apartmanın merdivenlerinden düşen Salih Keskin (56) hayatını kaybetti.

İlçedeki Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Sokağı'nda yer alan 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Salih Keskin, evine gitmek için apartman merdivenlerinden yürürken ayağının kaymasıyla düşüp kafasını betona çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri ve polislerce yapılan incelemede, Keskin'in olay yerinde öldüğü belirlendi.

Keskin'in cenazesi otopsi yapılmasa amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA