Samsun'da 6 ilçede eğitime 'kar' engeli

SAMSUN'un 6 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için tatil edildi.

Kentte dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde bugün de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Alaçam, Havza, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.