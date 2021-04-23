Samsun'da 1100 yıllık çınar ağacı bakıma alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesindeki 1100 yıllık çınar ağacının bakımını yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, anıt ağaçların uzun yıllar varlıklarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesindeki 1100 yıllık çınar ağacının bakımını yaptı.

Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 3 yıl önce anıt ağaç olarak tescillenen 1100 yıllık çınar ağacı, Büyükşehir Belediyesince bakıma alındı. Anıt ağacın gelecek nesillere aktarılması için yapılan bakımda çınarın kovukları temizlenirken ilaçlama ve gübreleme yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de bu yaşta ender bulunan 1100 yıllık ağacın bakımını yaptıklarını belirtti. Ağaç içindeki çürük dokuların temizlendiğini vurgulayan Demir, "Ağacın içini ağaca zarar vermeyen maddelerle temizleyecek ve muhafaza altına alacaklar. Bu çınar ağacını uzun yıllar yaşatmayı hedefliyoruz. Ağacın etrafında güzel bir proje geliştirerek burayı turizm destinasyonu olarak da kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin ise AA muhabirine, tarihi ağaçlarda rehabilitasyon çalışması yürüttüklerini aktardı.

Ağaçların çürümüş kısımlarının alındığını belirten Şahin, "Düşme tehlikesi ve yan yatma ihtimali bulunan tarihi ağaçları restorasyon yapıyoruz. Doğu çınarı cinsi ağaç iki ana gövdeden oluşuyor. Bir tanesi düşmesin diye üst kısımdan budama yaparak yükünü hafiflettik. Sonra ağacı çelik hat ile birbirine bağladık. İçinde çürümüş olan tabakayı tamamen temizliyoruz ve ilaçlama yaparak içinde mantar oluşumunu engelliyoruz. Reçine gibi bir madde ile çürümüş yerleri kapatarak bu ağacın uzun ömürlü yaşamasını sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün