Samsun 4 Engelli Çocuğuna Bakan Annenin Eşi de Engelli Oldu

Samsun'da engelli 4 çocuğuna bakan 65 yaşındaki Şahsenem Arslan'ın eşi 68 yaşındaki Yaşar Arslan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bacağı kesildi. Yaklaşık 35 yıldır engelli çocuklarına bakan Şahsenem Arslan, 2 seneden bu yana da eşinin bakımını üstlendi.

Canik ilçesi Başalan-Çangallar Mahallesi'nde yaşayan Yaşar ve Şahsenem Arslan çiftinin çocukları 44 yaşındaki Turan Arslan, 39 yaşındaki Nuran Arslan, 37 yaşındaki Erkan Arslan, 33 yaşındaki Nurhan Arslan ve 31 yaşındaki Kıymet Arslan, 12 ile 15 yaşları arasında geçirdikleri çeşitli kas ve iskelet hastalıkları sonucu engelli hale gelirken, sadece kızı 31 yaşındaki Kıymet Arslan sağlıklı bir şekilde büyüdü. Engelli 4 çocuğuna bakan Şahsenem Arslan'ın eşi Yaşar Arslan'da 2 yıl önce şeker hastalığından dolayı sol bacağını kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 4 çocuğunun ihtiyaçlarını kızıyla birlikte karşılayan Şahsenem Arslan, 35 yıldır 4 evladının, 2 seneden bu yanada eşinin bakımını üstlendi.

Eşiyle birlikte hala-dayı çocukları olduğunu belirten Şahsenem Arslan, Engelli evlatlarıma bakmak zor olmuyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çocuklarımın bu durumu akraba evliliğinden dolayı oldu. Bu hastalık bunlara 14 yaşlarında geldi. Ama en çok yıkımı da bize baba yaptı. Ekmek getirmeye daha adamımız kalmadı. Eşim şeker hastasıydı, kendini çok kolladı ama ayakları kesildi. 2 sene kadar Ankara'da hastanede yattılar. Çocuklarım için gece durmadım, gündüz uyumadım. Hiç de yorulmadım. Bundan sonra da yorulmam inşallah dedi.

1989 yılından bu yana şeker hastalığı ile mücadele ettiğini belirten Yaşar Arslan, 1-2 sene öncesine kadar iyiydim. Ondan sonra ayaklarda yara olmaya başladı. Daha sonra Samsun'da sol ayağımın parmaklarını kestiler. Ardından Ankara'ya tedaviye gittik. Orada oksijen alınca rahatladım. Sol ayağım iyileşmeye başlayınca bu sefer de sağ ayağımda yaralar çıkmaya başladı. Sağ ayağımı doktorlar kurtaramadılar ve kesilmek zorunda kaldı. Devletin çocuklara bakım parası verdiğini ama 3 aydan 3 aya aldıkları engelli maaşlarını kestiğini ifade eden baba Arslan, Gelirim fazla var diye çocukların 3 aylık enelli maaşlarını kestiler diye konuştu.