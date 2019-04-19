Samsun 1200 Yıllık Çınar 'Anıt Ağaç' Olarak Tescillendi

1200 yıllık çınar 'anıt ağaç' olarak tescillendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bin 200 yıllık dev çınar ağacı 'anıt ağaç' olarak tescillenip koruma altına alındı.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan dev çınar ağacı, büyüklüğü ve heybeti ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tekkeköy Belediyesi'nce bin 200 yıllık olduğu tespit edilen asırlık çınarın koruma altına alınması için başlatılan çalışma sonuçlandı. Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 'anıt ağaç' olarak tescillenen çınar, koruma altına alındı.

'HİKAYESİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bin 200 yıllık çınar ağacının ilçe için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, böyle bir ağaca kolay rastlanılamayacağını söyledi. Togar, 1200 yıllık bir ağacın altında gelenleri fotoğraflayıp kendisini de belki çocuklarına, torunlarına gösterebileceği fotoğrafları hediye etmeyi düşünüyoruz. Biz zaten bu ağacın 800-900 yıllık olduğunu orada yaşayan büyüklerimizden biliyorduk. Yaşı da araştırılıp tescillendiğinde 1200 yaşında olduğu ispatlandı. Bu ağaç gerçekten bir anıt ağaç. Nesilleri görmüş bir ağaç. Ortalama insan ömrünün 80 yıl olduğunu düşünürsek 15 nesli görmüş bir ağacın hikayesini ortaya koyacağız. Bu şehrin ve ülkenin bir değeri olarak muazzam bir kültürel mirası ilçemiz için bir marka haline dönüştüreceğiz dedi.

Dev çınar ağacının bulunduğu mahallede oturan Hanife Akbaş (60) ise 40 yıldır bu mahalledeyim. Geldiğim zaman ağaç nasılsa hala aynı şekilde. İki yıl buraya bilim adamları geldi ve ağaçla ilgili inceleme yaptılar. Bin yaşının üzerinde olduğunu söylemişlerdi. Sonra bu yıl tekrar başka görevliler geldi. Tekrar inceleme yapıp ağacı koruma altına aldılar. Bu ağaç koruma altına alınsın ve bakımı yapılsın biz bundan memnun oluruz diye konuştu.

Kaynak: DHA