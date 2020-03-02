Samsara sanatın iyileştirici gücünü gösteriyor

02.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:37

Birbirinden çarpıcı eserlerin yer aldığı sergi farklı temaları işleyerek hayata, zamana, mekana ve insana dair eserlerle ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

Sanatçı Ebru Ceylan'ın, 22 Şubat'ta Yapı Kredi Bomontiada'da açılışını yaptığı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi sona erdi. Birbirinden çarpıcı eserlerin yer aldığı sergi farklı temaları işleyerek hayata, zamana, mekana ve insana dair eserlerle ziyaretçilerden büyük beğeni aldı. Ebru Ceylan serginin kapanış konuşmasında; "Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, yaralandığımız bu zamanlarda sanata sığınmak gerekiyor. Zira sanat iyileştirir. Samsara da sanatın iyileştirici gücünü gösteriyor." diye konuştu. Sergi yeni içerik ve formlarla önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Samsara; Hayalden Gerçeğe...

Ebru Ceylan ve Yalkın Yel'in Reklamania Reklam Ajansı Çatısı altında hayata geçen "Samsara Multidisipliner Resim Sergisi" sona erdi. Yapı Kredi Bomontiada'da, 22 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşan sergiye ilgi büyüktü. Farklı disiplindeki altı sanat dalını bir ayara getiren, sanatın insanlar üzerindeki anlık etkisini bilimsel bir yöntemle ölçümleyen, Anadolu'nun en önemli ozanlarının hikayelerine yer veren proje adından çokça söz ettirdi. Serginin kapanış konuşmasını yapan Ebru Ceylan şöyle konuştu: "Çok zor bir projeyi, çok zor bir dönemde, çok zorlu şartlarda hayata geçirdik. Tüm zorlukları kolaya çeviren başta Yalkın Yel, Reklamania emekçilerine ve Bağımız Var projesi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilke imza atmamızı sağlayan hocam Doç. Dr. Yener Girişken'e çok teşekkür ediyorum. Yine bize destek veren sponsorlarımız Ekin Ses Işık Görüntü Sistemleri'ne, Yapı Kredi Bomontiada'ya, Jotun ve Pastavilla'ya çok teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçmesine katkı sağlayan, destek veren tüm sanatçı arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Samsarayı hayalden gerçeğe evrilmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Samsara'nın kapısı tüm sanatçı dostlarımıza açık. Samsara yoluna daha da büyüyerek devam edecek. Umarım bu yolculuk ülkemizin ve bölgemizin daha mutlu ve barış dolu günlerinde yaşanır. Bizler de mutluluğun ve barışın eserlerini yaparız."

Bağımız Var!

Serginin önemli bir ayağını "Bağımız Var" projesinin desteklediği "Konuşan Resimler- Anadolu'nun Ozanları" oluşturdu. Proje hakkında bilgi veren Yalkın Yel, "Bağımız Var" projesinin bahar ve yaz aylarında yeni içeriklerle zenginleşeceğini söyledi. "Anadolunun Ozanları" hakkında da bilgi veren Yel; "Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Neyzen, Nesimi, Aşık Veysel gibi 10 ozanın resimlerinin yer aldığı çalışma ozanların öykülerini resim, sesli metin ve müzikle günümüze taşıdık. Sergi kapsamında, kolektif hafızamızda yer etmiş bu ozanların her biri için, sanatçı Ebru Ceylan tarafından bir resim yapıldı ve özel bir metin hazırlandı. Bu metinleri, İrem Helvacıoğlu, Başak Daşman, Birce Akalay, Jülide Ateş, Selen Öztürk, Selma Ergeç, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Burcu Binici gibi isimler seslendirdi. Bu seslendirmelerin fonunda ise bir diğer unutulmaz proje Nezih Ünen imzalı "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları"ndan ezgiler yer aldı. Dolayısıyla ortaklaşarak çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Böylesine kıymetli bir çalışmayı yürüttüğümüz için son derece sevivçliyim." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler