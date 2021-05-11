Şampiyonluk kutlamasında, havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı (2)

AMELİYAT OLACAKSüper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında, elinde havai fişek patlayan Uğur Türkölmez (32), kentteki özel hastanede ameliyata alınacak.

AMELİYAT OLACAK

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında, elinde havai fişek patlayan Uğur Türkölmez (32), kentteki özel hastanede ameliyata alınacak. Türkölmez'in, çevredekiler tarafından bulunan parmaklarının parçaları yerine dikilecek. Hastane yetkilileri, Türkölmez'in zarar gören iki parmağının, ameliyatla kurtarılmaya çalışılacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR