Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor
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Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ACIKARA - Haberler | Yerel

Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor Hüseyin Yangöz; "Güreş arenalarında isminden çok sık bahsettiriyor" Denizli'de deve güreşi arenalarının şampiyonlarından olan Çılgın Cambaz isimli devesinin Buldan'a kazandırdıklarını Veteriner Hüseyin Yangöz anlatarak, yeni...

Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor

Hüseyin Yangöz; "Güreş arenalarında isminden çok sık bahsettiriyor"

DENİZLİ - Denizli'de deve güreşi arenalarının şampiyonlarından olan Çılgın Cambaz isimli devesinin Buldan'a kazandırdıklarını Veteriner Hüseyin Yangöz anlatarak, yeni sezona hazırlandıklarını söyledi.

Denizli'de ve birçok yerde deve güreşi arenalarında şampiyon olan 7 yaşındaki Çılgın Cambaz isimli deve Buldan ilçesine kazandırıldı. Çılgın Cambaz deve güreşlerinde adından en çok bahsettiren şampiyon devenin sahibi Veteriner Hekim Hüseyin Yangöz, korona virüs dolayısıyla yarışların olmadığını ancak yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

"Güreş arenalarında isminden çok sık bahsettiriyor"

İlerleyen günlerde Cambaz'ın bakımlarının yapılacağını ve idmanlara başlanacağını söyleyen Yangöz; "Yedi yaşındaki Çılgın Cambaz'ı Buldan'a kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk yaşayırouz. Sürekli takip ettiğimiz Çılgın Cambaz artık Buldan'da. Çılgın Cambaz, sağcı bir deve. Savdurma, çırpma, sök kapa, çatal kapan oyunlarıyla güreş arenalarında isminden çok sık bahsettiriyor. Ne yazık ki bu yıl pandemi nedeniyle güreşler olmadı. Önümüzdeki sezona hazırlık yapıyoruz. Kış aylarında beslenme ve bakımlarını yaptık. Önümüzdeki günlerde havutlarını sökerek yazlık bakım, beslenme ve yürüyüş idmanlarına başlayacağız. Devemiz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor
Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor
Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor
Şampiyon deve 'Çılgın Cambaz' yeni sezona hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ACIKARA

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