Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Bir dönem AK Parti'den milletvekilliği yapan Şamil Tayyar, AK Partililerin Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf paylaşmasına göndermede bulunarak 15 Temmuz gecesini hatırlattı. Paylaşılan fotoğraflara "Çok şık" yorumunu yapan Tayyar, "HTS kayıtlarımızı paylaşma imkanımız olsa ne güzel olurdu" dedi.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başlatılan sosyal medya kampanyası kapsamında yaptığı paylaşımda, partililere göndermede bulundu. Tayyar, fotoğraf paylaşanlara 15 Temmuz gecesi HTS kayıtlarını da paylaşma çağrısında bulundu.

AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gece yarısı sosyal medyadan bir kampanya başlattı. "Gecenin Erdoğan fotoğrafı" etiketiyle başlatılan kampanyaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi isimler de dahil olmak üzere çok sayıda partili katıldı.

ŞAMİL TAYYAR'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan için başlatılan sosyal medya kampanyasında yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar, yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesine dikkat çekti. Şamil Tayyar'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanımızla fotoğrafı olan dostlar sıraya girmiş. Çok şık. Bir de 15 Temmuz gecesi HTS kayıtlarımızı paylaşma imkanımız olsa, ne iyi olurdu, sevgimizi taçlandırırdık."

HTS KAYITLARI NE DEMEK?

Açılımı Historical Traffic Search olan HTS, arama trafiği tarihçesi ya da arama trafiği kayıtları olarak isimlendirilebilir. Kullanıcıların HTS kaydı belirli hukuki şartlar dahilinde hakimler ve savcılar tarafından talep edilebileceği gibi gecikme durumlarının süreç için zorluk teşkil edebileceği durumlarda hukuki şartlar değişkenlik gösterebilir.

Yani kayıtların gecikmesi halinde suç teşkil eden durumun hükümlüsünün kayıtları daha hızlı bir şekilde talep edilebilir.