Samaritan Filmi
Samaritan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Samaritan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Samaritan, yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Julius Avery
Senaryo: Bragi F. Schut
Oyuncular: Sylvester Stallone, Martin Starr, Moises Arias, Dascha Polanco, Pilou Asbæk, Javon 'Wanna' Walton, Joe Knezevich , Laura Palka
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Samaritan
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 11.12.2020
Samaritan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.