Samaritan Filmi

20.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:58

Samaritan, yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Julius Avery

Senaryo: Bragi F. Schut

Oyuncular: Sylvester Stallone, Martin Starr, Moises Arias, Dascha Polanco, Pilou Asbæk, Javon 'Wanna' Walton, Joe Knezevich , Laura Palka

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Samaritan

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 11.12.2020



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Kaynak: InterSinema.com