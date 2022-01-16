Samanlıkta çıkan yangında 600 balya saman yandı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde samanlıkta elektrik kontağından çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yanarak kül oldu.

Emet ilçesine bağlı Yenice köyünde Osman Bilgen'e ait samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla yangına Emet ve Hisarcık belediyelerinin yanı sıra Etibor maden işletmesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 600 balya saman yanarak kül oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.