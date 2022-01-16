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Samanlıkta çıkan yangında 600 balya saman yandı

Samanlıkta çıkan yangında 600 balya saman yandı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde samanlıkta elektrik kontağından çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yanarak kül oldu.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde samanlıkta elektrik kontağından çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yanarak kül oldu.

Emet ilçesine bağlı Yenice köyünde Osman Bilgen'e ait samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla yangına Emet ve Hisarcık belediyelerinin yanı sıra Etibor maden işletmesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 600 balya saman yanarak kül oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Samanlıkta çıkan yangında 600 balya saman yandı

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Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Son Dakika Haberleri
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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde samanlıkta elektrik kontağından çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yanarak kül oldu.

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