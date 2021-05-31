Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, ağ donatım kursunu ziyaret etti
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Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, ağ donatım kursunu ziyaret etti

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, ağ donatım kursunu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Songül Sahilli - Haberler | Güncel

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede kadınlara yönelik açılan balık ağı donatım kursunu ziyaret etti.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede kadınlara yönelik açılan balık ağı donatım kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Kütük, Tekebaşı Mahallesi'nde açılan kursu ziyaret etti, Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu'ndan bilgi aldı.

Çolakoğlu, ilçede balıkçıların genelde erkeklerden oluşsa da kadın balıkçıların da bulunduğunu belirtti.

Balıkçılık yapan kadınların yaptıkları işin biraz daha içerisinde olmaları için ağ donatmayı da öğrenmelerini istediklerini ifade eden Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Bazı kadınlarımız bu işi önceden yapıyordu ama daha fazla genişletmek için kursumuzu açtık. Buradaki en önemli amacımız balıkçılık yapan kadınlarımızın ağ donatmayı öğrenip ailelerine maddi katkı sağlamalarını istiyoruz."

Çolakoğlu, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a kursa verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, ağ donatım kursunu ziyaret etti
Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, ağ donatım kursunu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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