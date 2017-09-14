Samandağ'ın İçmesuyu Kapasitesi Güçlendiriliyor

Projeler ve İçmesuyu Daire Başkanlığı'nın koordineli şekilde yürüttüğü program çerçevesinde Mağaracık Mahallesi'nde sondaj çalışması yapıldığını belirten Genel Müdürlük, açılan kuyudan saniyede 25 litre suyun elde edileceğini bildirdi.

Merkez mahallelere takviye olarak kullanılacak suyu Akçay mevkisinden gelen 700'lük isale hattına iletmek üzere 225'lik borularla 400 metre hattın döşendiğini açıklayan İdare, yapılan hummalı çalışma sayesinde merkez mahallelerin güçlü ve temiz bir içmesuyuna kavuşacağını müjdeledi.

Kent genelinde içmesuyu çalışmalarının yanı sıra depolarda ve terfi istasyonlarında bulunan elektrik panolarında da bakım ve onarımın yapıldığına dikkat çeken İdare, söz konusu çalışmada 1 kepçe, 1 kamyon ve 4 personelin görev yapacağını açıkladı.