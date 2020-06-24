Samandağ'da dev asayiş uygulaması
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Samandağ'da dev asayiş uygulaması

Samandağ'da dev asayiş uygulaması Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamagerçekleştirildi.

24.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:35

Samandağ'da dev asayiş uygulaması

HATAY - Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamagerçekleştirildi.

Saat 18: 00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, Trafik Denetleme,Narkotik Suçlarla Mücadele, ekipleri ilçe genelinde uygulama yaptı

Uygulama kapsamında, kara, ulaşım noktalarında denetimler yapılıdı. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Samandağ'da dev asayiş uygulaması

Kaynak: İHA

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