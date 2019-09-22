Samandağ'da bitki örtüsü yangını

Samandağ'da bitki örtüsü yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

22.09.2019 21:15
Samandağ'da bitki örtüsü yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın restorana yaklaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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