'Saman tozu' kavgasında öldürülen İsmail, toprağa verildi
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'Saman tozu' kavgasında öldürülen İsmail, toprağa verildi

'Saman tozu' kavgasında öldürülen İsmail, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, komşu iki grup arasında 'saman tozu' nedeniyle çıkan demir çubuklu kavgada öldürülen İsmail Bayram (30), son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, komşu iki grup arasında 'saman tozu' nedeniyle çıkan demir çubuklu kavgada öldürülen İsmail Bayram (30), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Ali Bayram (53) ve oğlu İsmail Bayram evlerinin önündeki saman tozunun yayılması nedeniyle komşuları İbrahim Y. (57) ve kardeşi Bekir Y. (43) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp demir çubuklu kavgaya dönüştü. Taraflar, yerdeki demir çubuklarla birbirini yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen İsmail Bayram, doktorların çabasına rağmen 3 günlük yaşama savaşını kaybetti. Diğer yaralılar ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.İsmail Bayram'a demir çubukla vurduğu iddia edilen Bekir Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bekir Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda yaşamını yitiren İsmail Bayram'ın cenazesi, otopsi sonrası getirildiği Palas Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


'Saman tozu' kavgasında öldürülen İsmail, toprağa verildi
'Saman tozu' kavgasında öldürülen İsmail, toprağa verildi
'Saman tozu' kavgasında öldürülen İsmail, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya

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