Salıpazarı Devlet Hastanesinin haziran ayı sonunda açılması planlanıyor Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden yeni devlet hastanesini haziran ayı sonunda açmayı planladıklarını söyledi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden yeni devlet hastanesini haziran ayı sonunda açmayı planladıklarını söyledi.

Yavaşbey Mahallesi'nde yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulunan Akgül, eski hastane binasının artık ihtiyacı karşılamaması nedeniyle yeni bir hastane binası yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Yatırım planına 2018 yılında alınıp temeli atılan hastane binasının neredeyse bittiğini dile getiren Akgül, "13 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 40 yatak kapasitesine sahip olacak hastanemizde polikliniklerin yanı sıra diyaliz ünitesi, ağız ve diş sağlığı ile yanık odası da bulunacak. İnşallah hastanemizi haziran ayı sonunda açarak halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmetlerine sunacağız." dedi.

Kaynak: AA