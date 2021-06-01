Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, kültürevinin ilçenin tarihini yansıtacağını söyledi
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Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, kültürevinin ilçenin tarihini yansıtacağını söyledi

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, kültürevinin ilçenin tarihini yansıtacağını söyledi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden kültürevinin ilçenin tarihini yansıtmasını hedeflediklerini söyledi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden kültürevinin ilçenin tarihini yansıtmasını hedeflediklerini söyledi.

Akgül, 240 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen kültürevinde incelemelerde bulundu

İlçenin geçmişten günümüze tarihini ve kültürünü yaşatacak eserin turizme de katkı sağlayacağını belirten Akgül, "İlçemiz, ilimizde tarihi değerleri ile önemli bir ilçe ve biz de bu güzel ilçemizin değerlerini yaşatmak adına çalışıyoruz." dedi.

İnsanlar için kültürün önemli olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Kültürevimiz, Salıpazarı tarihinde geçmişinden gelen kültürünü yansıtacak bir eser olacak. İnşallah yakın zamanda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Belli bir yaşın üzerindeki insanlarımız buraya gelip gördüklerinde eminim ki çocukluklarını ya da gençliklerini hatırlayacaklar. Burası tam bir nostalji köşesi olacak. İnsanlarımız geçmişini bu evde bulacaktır. Özellikle gurbetten gelen vatandaşlarımızı ilgisini çeken kültürevimiz, fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı oldu. Yakın zamanda tamamlanacak eserimizi ve Salıpazarı ilçemizin diğer güzelliklerini görmeleri için herkesi Salıpazarı'na davet ediyorum."

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, kültürevinin ilçenin tarihini yansıtacağını söyledi
Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, kültürevinin ilçenin tarihini yansıtacağını söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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