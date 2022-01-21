Salihli'de Atatürk Mahallesine Aile Sağlık Merkezi kazandırılacak

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ilçe merkezi ile kırsal mahallelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Salihli Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Atatürk Mahallesine kazandırılacak olan Aile Sağlık Merkezi çalışmalarına başladı. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Atatürk Mahallesinde bulunan Belediyeye ait 225 metrekarelik alana yapılacak olan ve 3 doktorun görev yapacağı Aile Sağlık Merkezi için Belediye Başkanı Zeki Kayda ile hayırsever Ahmet Köseler arasında protokol imzalandı.

Salihli Belediyesi olarak her alanda hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Kayda, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçe merkezi ile kırsal mahallelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle sağlık hizmeti anlamında mahallelerimizde bizden en çok sağlık evleri talep ediliyordu. Sağlık ocağı yapımı, belediyelerin asli görevi olmadığı halde, eksikliğini tespit ettiğimiz tüm mahallelerde sağlık evleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda tedavi görmelerini önemsiyoruz. Atatürk Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın talebi üzerine, bu mahallede belediyemize ait arsa üzerine 3 doktorun sağlık hizmeti vereceği bir Aile Sağlık Merkezi kazandıracağız. Hayırsever Ahmet Köseler'e verdiği destekten dolayı teşekkür eder, Atatürk Mahallemize kazandıracağımız Aile Sağlık Merkezinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasın dilerim" dedi. - MANİSA

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