Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması
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Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması

Salihli Belediyesi, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde olduğu belirtilen sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Salihli Belediyesi, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde olduğu belirtilen sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı ile birlikte incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin asılsız olduğunu ve bu sokak hayvanlarının belediyeye ait barınakta bulunmadığını belirterek sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelenin hiçbir şart altında kabul edilemeyeceğini söyledi. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin 2 veteriner ve 10 personel ile 24 saat hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Durmaz, "Belediyemiz tarafından her türlü imkanlara sahip barınağımızda, can dostlarımızın mama ihtiyaçları karşılanarak tüm tedavileri ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan sokak hayvanları, barınağımızda bulunmamaktadır. Trafik kazası, hastalık, zehirlenme ve diğer rehabilite işlemleri için barınağımıza getirilen can dostlarımızın tüm tedavileri ve bakımları barınağımızda yapılmaktadır" diye konuştu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak can dostlara yönelik besleme çalışması yapıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Durmaz, "İsteyen vatandaşlarımız, Salı-Çarşamba ve Perşembe günleri 14.30-16.30 saatleri arasında barınağımızı ziyaret edebilir. Salihli Belediyesi olarak can dostlarımıza 7/24 en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması
Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması
Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması
Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması
Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması
Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması
Salihli Belediyesi'nden hayvan barınağı açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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