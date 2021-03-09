Salih Memişoğlu kimdir? Salih Memişoğlu kaç yaşındaydı, nereli, mesleği nedir? Neden öldürüldü?

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Sihir, büyü ve cinler gibi metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım, vb., belirtilerle ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi eden Salih Memişoğlu kimdir? Salih Memişoğlu kaç yaşındaydı, nereli, mesleği nedir? Neden öldürüldü? Salih Memişoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Sihir, büyü ve cinler gibi metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan,ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım, vb., belirtilerle ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi eden Salih Memişoğlu kimdir? Salih Memişoğlu kaç yaşındaydı, nereli, mesleği nedir? Neden öldürüldü? Salih Memişoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Salih Memişoğlu 1967 Trabzon doğumludur. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıdır.

Sihir, büyü ve cinler gibi metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan,ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım, vb., belirtilerle ortaya

çıkan rahatsızlıkları tedavi etmektedir.

Memişoğlu hastalarının problemlerinin kaynağının, metafizik unsurlara ya da tıbbi veya psikolojik nedenlere mi dayandığının tesbiti konusunda hassas davranmakta ve hastalarını doğru yönlendirmeye büyük önem vermektedir.

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştur. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların gözardı edilmesi olduğunu savunmaktadır.

Dünyanın pekçok yerinde metafizik alanında yapılan çalışmalar, girişimler ve araştırmalar olduğunu gören Memişoğlu, Türkiyede de bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların artmasını desteklemekle birlikte,bu eksiklikten kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde, alanının öncü uzmanı olarak insanlara yardım etmeye devam etmektedir.

SALİH MEMİŞOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.