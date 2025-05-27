Salı günü hangi diziler var? 27 Mayıs Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 27 Mayıs 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 27 Mayıs 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: Bahar
NOW TV: dizi yok
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 MAYIS
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Türk Sineması "50 Kelimelik Mektuplar"
02:20 Lingo Türkiye
03:25 Teşkilat