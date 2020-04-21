Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Güncel

Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan ve 2 ay tedavinin ardından hastalığı yenen Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ten renginin değiştiği görüldü. Şaşkına dönen Çinli uzmanlar, söz konusu doktorların ten renginin değişmesini ise virüsün karaciğerde hasar oluşturmasına bağlıyor.

21.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:58
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da, koronavirüslü hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in büyük değişime uğradığına ilişkin haber geldi.

VİRÜS SONRASI TEN RENKLERİ DEĞİŞTİ

Söz konusu iki doktorun 18 Ocak'ta kornavirüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtilirken, Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi. Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.

Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

"KARACİĞERİM TEDAVİ SIRASINDA HASAR ALDI"

Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı. Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullandı.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi. Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu sebeple, ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi.

Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

"BU SADECE BİR SOLUNUM YOLU HASTALIĞI DEĞİL"

Ürolog Dr. Li Shusheng da doktorların ten renginin zamanla normale dönmesinin beklendiğini ekledi. Öte yandan bilim insanları, koronavirüsü yenen hastaların hayati organlarında ciddi hasarların meydana gelebileceği ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nun (PTSD) ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yale Üniversitesi'nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz ise "Covid-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değildir. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbrekleri, beyni, endokrin sistemini ve kan sistemini etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

Kaynak: DHA

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