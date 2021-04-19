Salgın döneminin şifası aktarlar oldu
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Salgın döneminin şifası aktarlar oldu

Salgın döneminin şifası aktarlar oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs salgını mücadelesinde en etkin rol oynayan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği öğrenilen doğal ilaçlar vatandaşların devası olmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını mücadelesinde en etkin rol oynayan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği öğrenilen doğal ilaçlar vatandaşların devası olmaya devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 22 yıldır aktar işleten Şengül Ağca, salgın süreci başladığı günden itibaren halkın doğal bitkilere yöneldiğini ifade ederek satışlarında yükselme olduğunu söyledi. Korona virüs döneminde vatandaşların bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek sağlıklarını koruyabilecekleri bitkilerin kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulunan, Ünye'nin ilk aktarı Şengül Ağca, "Ünye'nin ilk aktarıyım ve 22 yıldır aktarlık yapıyorum. Korona döneminde en çok satılan ürünleri yağ, macun ve çay olarak üç gruba ayırabilirim. Yağlarda en çok satılan ürünler kekik, nane ve okaliptüs yağı oldu. Bu yağlar nefes yolunu açtığı için korona döneminde satışları bayağı arttı. Macunlarda ise çam kozalağı macunu ve şurubu, udi hindi macunu hastalıkları atlatmada gerçekten işe yarıyor. Çaylarda en çok sattığımız ürünler ebegümeci çayı, zeytin yaprağı çayı ve hibiskus çayıdır. Bu çaylar C vitamini içerdiği için bağışıklığı güçlendiriyor. Bağışıklığı güçlendirdiği için de korona döneminde satışları arttı. Bu ürünler hem korona virüsünden korunmak için hem de korona virüsünü daha hızlı atlatabilmek için kullanılan ürünler arasında yerini aldı" dedi.

"En çok talep bitkisel ürünlere"

Salgın sürecinde en çok satışların bitkisel ürünler olduğunu sözlerine ekleyen Ağca, "İnsanlar virüs sebebi ile sağlıklarına daha çok özen göstermeye başladı ve bitkisel ürünlere olan talep daha çok arttı. Özellikle propolis vücut direncini arttırdığı için çok faydalı. Hastalıklardan korunmak isteyen herkese bu ürünü öneriyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Salgın döneminin şifası aktarlar oldu
Salgın döneminin şifası aktarlar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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