Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi - Haberler
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Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Yerel

Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren matbaa salgın döneminde de çalışmalarına ara vermeyerek 28 eserin basımını gerçekleştirdi.

Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren matbaa salgın döneminde de çalışmalarına ara vermeyerek 28 eserin basımını gerçekleştirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi salgının oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen matbaa faaliyetlerini durdurmadı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın göreve gelmesinden itibaren çeşitli alanlarla alakalı 40 kitap, SCÜ Matbaasında basılmıştı. Ayrıca 2016-2019 yılları arasında Üniversitede yapılan sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantıların bildirileri de SCÜ Matbaasında basılarak ilgili yerlerin ve kişilerin istifadelerine sunulmuştu. Çalışmalarına, salgın döneminde de tüm olumsuz şartlara rağmen devam eden Üniversite Matbaasında, farklı alanları ilgilendiren 28 kitabın basımı gerçekleştirildi.

"Çok sayıda kitap bastık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Matbaa sorumlusu Hilmi Özyazıcı, "Salgının başlangıcından itibaren 28 eseri matbaamızda bastık. Bir kurum matbaası olarak bu bizim için son derece gurur verici bir durumdur. Edebi, dini, tıp alanları başta olmak üzere birçok alanı ilgilendiren eserlerin yanı sıra şehrimizin tanıtımına da katkıda bulunacak çok sayıda kitap bastık ve basmaya devam ediyoruz" dedi.

Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi

Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi

Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi

Salgın döneminde faaliyetini durdurmayan matbaa 28 eserin basımını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri
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