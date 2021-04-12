Salgın döneminde evde kalıp çalışanlar dikkat! Birkaç basit hareketle aktif olmanız mümkün

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Fizyoterapist Mehmet Toprak, artan pandemiyle birlikte hızla kilo alanlar için evde yapılabilecek egzersizlerden ve evde çalışanların aktif kalması için uygulayabileceği yöntemlerden bahsetti.