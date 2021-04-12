Salgın döneminde evde kalıp çalışanlar dikkat! Birkaç basit hareketle aktif olmanız mümkün
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık
Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Fizyoterapist Mehmet Toprak, artan pandemiyle birlikte hızla kilo alanlar için evde yapılabilecek egzersizlerden ve evde çalışanların aktif kalması için uygulayabileceği yöntemlerden bahsetti.
Fizyoterapist Mehmet Toprak, pandemi sürecinde evde kalmaya bağlı olarak hareketsiz olmanın zararlarından bahsetti. Özellikle evden çalışanların yapması gerekenlerden bahseden Toprak, aktif kalmak için basit birkaç tüyo verdi.