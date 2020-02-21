Salça yüklü TIR yan yattı, salçalar yol kenarına döküldü

21.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:06

BURSA 'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan salça yüklü TIR, devrilip, yan yattı. Kazada, TIR'daki salçalar yol kenarına döküldü.

?Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Balıkesir yönüne giden Halil Uzun yönetimindeki 45 VH 859 plakalı salça yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, yan yattı. Kazada, TIR'da yüklü piyasa değeri 60 bin TL olan salça dolu variller yol kenarına saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola dökülen salçaların temizlenmesi ve TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Bursa