Salaş balıkçı menüsü tarifleri! En güzel Uskumru pilaki tarifi! Uskumru pilaki tarifi nasıl yapılır?
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Salaş balıkçı menüsü tarifleri! En güzel Uskumru pilaki tarifi! Uskumru pilaki tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Uskumru pilaki hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Uskumru pilaki hazırladı. Peki, Uskumru pilaki tarifi nedir? Uskumru pilaki nasıl yapılır? Uskumru pilaki nedir?

Salaş balıkçı menüsü tarifleri! En güzel Uskumru pilaki tarifi! Uskumru pilaki tarifi nasıl yapılır?
22.09.2020 21:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:47

Salaş balıkçı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Uskumru pilaki aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Uskumru pilaki tarifi nasıl yapılır? Uskumru pilaki nedir? Uskumru pilaki nasıl yapılır, Uskumru pilaki yapılırken nelere dikkat edilir?

USKUMRU PİLAKİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 demet maydanoz, kırmızıbiber, karabiber, tuz, 1 kilogram uskumru, 1 adet limon, 4-5 adet soğan, 1,5 çay bardağı sıvı yağ,

USKUMRU PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle uskumruların içini ve kılçıklarını ayıklayın ve yıkayın. Sonra soğanları soyup halka halka doğrayın. Maydanozlar da yıkayıp ince ince kıyın. Doğradığınız soğanları tavada sıvı yağ ile kavurun. Soğan pembeleştikten sonra maydanoz, karabiber, kırmızıbiber ve tuzu katıp harmanlayın. Fırın tepsisine balıkları ve garnitürü özenle dizin. Balıkların üzerine limon dilimleri ekleyin. Önceden ısıtılmış fırında pişirin. Afiyet olsun.

Kaynak: Haberler.com

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