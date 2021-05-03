Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler
Son derece masum gibi görünse de, arabanın içinde pet şişe unutmak oldukça yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. İşte aracının içinde pet şişe unutan mühendisin hikayesi.
Kişisel arabalarımızın içinde pek çok ürünü barındırıyoruz. Ancak, bu bıraktığımız masum nesneler bazen çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.
Pet şişeler de bunlardan biri. İşte pet şişeyi aracının içinde bırakan mühendisin başına gelenler.