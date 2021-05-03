Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler

Son derece masum gibi görünse de, arabanın içinde pet şişe unutmak oldukça yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. İşte aracının içinde pet şişe unutan mühendisin hikayesi.