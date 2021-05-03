Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler

Haberler.com - Haberler | Güncel

Son derece masum gibi görünse de, arabanın içinde pet şişe unutmak oldukça yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. İşte aracının içinde pet şişe unutan mühendisin hikayesi.

Kişisel arabalarımızın içinde pek çok ürünü barındırıyoruz. Ancak, bu bıraktığımız masum nesneler bazen çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

Pet şişeler de bunlardan biri. İşte pet şişeyi aracının içinde bırakan mühendisin başına gelenler.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Feyza Aktan Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Diego Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 22:09:08. #1.16#

title