Sakarya Üniversitesinden çevrimiçi "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sakarya Üniversitesinden çevrimiçi "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

Sakarya Üniversitesinden çevrimiçi 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" online çevrim içi gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" online çevrim içi gerçekleştirildi.

SAÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından İlahiyat Fakültesinin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, ramazan ayının bereket getirmesini ve salgın günlerinin sona ermesi için vesile olmasını niyaz etti.

Rektör Savaşan, topraklarımızda Kur'an'ı güzel okuyarak sedasını kalplere nakşetme çabası gösterildiğini ve mesajının da toplum olarak adeta içselleştirildiğini anlattı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da içinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemin bir an önce atlatılıp önceki yaşantımıza döndükten sonra yarışmanın da önceden olduğu gibi yüz yüze gerçekleştirilebilmesi temennisinde bulundu.

Hz. Peygamber'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." hadisini hatırlatan Bostancı, Kur'an'ın hidayet rehberi olmasının manasına nüfuz edilmesi, mesajının benimsenmesi ve hayata aktarılması ile mümkün olacağını vurguladı.

Bostancı, yarışmaya İlahiyat Fakültesi dışındaki fakültelerden de öğrencilerin katılması ve Çalışma Ekonomisi Bölümünden bir öğrencinin finale kalmış olmasından dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Yarışmada SAÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Karataş, Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Öğr. Gör. İlyas Şanlı, Öğr. Gör. Musa Öziş, ve Orhan Camii İmam-Hatibi Mustafa Aydın seçici kurul üyeleri olarak yer aldı.

22 öğrencinin başvurduğu ve yapılan ön eleme sonucunda 9'unun finale kaldığı yarışmada İbrahim Deniz birinci, Resul Caner ikinci ve Mehmet Yıldız üçüncü oldu.

Program online ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Aykut Erdoğdu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya Üniversitesinden çevrimiçi "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:01:31. #1.16#

title