Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındı
Sakarya'da umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.
11.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:36
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, Sakarya'da umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı.
AMBULANSLA BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındı