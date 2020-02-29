Sakarya-otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.
Otomobil alev alev yandı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.
Olay bugün öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. 44 PK 954 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol üzerinde durdururken, araç alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA