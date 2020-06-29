Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruzSAKARYA Müftüsü Hasan Başiş, Kaynarca ilçesinde cemaatin imamla tartıştıkları için cami yerine kıraathane önünde namaz kılmasıyla ilgili olarak, "Sadece birkaç kişiyle ilgili sorun var ve bunu ortadan kaldıracağız, imamı da...

Sakarya Müftüsü Başiş: İmamın orada görev yapmasını uygun görmüyoruz

SAKARYA Müftüsü Hasan Başiş, Kaynarca ilçesinde cemaatin imamla tartıştıkları için cami yerine kıraathane önünde namaz kılmasıyla ilgili olarak, "Sadece birkaç kişiyle ilgili sorun var ve bunu ortadan kaldıracağız, imamı da oradan alacağız. Bu sıkıntılardan sonra orada görev yapmasını uygun görmüyoruz" dedi. Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, mahalle camisinin imamı A.B. ile tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğüne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, geçen Cuma günü yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu imam değişene kadar camide namaz kılmayı düşünmediklerini belirterek, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık." dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından olayın araştırılmasıyla ilgili talimat verilirken, konuyla ilgili olarak Sakarya Müftülüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

'ORADA GÖREV YAPMASINI UYGUN GÖRMÜYORUZ? Sakarya Müftüsü Hasan Başiş yaptığı açıklamada, "Kaynarca ilçemizde yaşanan olaydan dolayı üzüldük. İl Müftülüğü olarak tahkikat başlattık ve neticesini daha sonra açıklayacağız. Oradaki halkımızın da ifadeleri alınacak, imamızın da ifadesi alınıyor. İnşallah neticeyi ortaya çıkaracağız. Sadece bir akşam yatsı namazı dışarıda kılınmış, onun haricinde namazlar hep cami içerisinde kılındı. Oradaki halkla da görüştük, herhangi bir tedirginlik de yok. Sadece birkaç kişiyle ilgili sorun var ve bunu ortadan kaldıracağız, imamı da oradan alacağız. Bu sıkıntılardan sonra orada görev yapmasını uygun görmüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA