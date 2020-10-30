Sakarya için korkutan açıklama: "Şu ana kadar ki en yüksek seviyedeyiz"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte salgının başından bu yana en yüksek seviyede olduklarını belirterek, "Misafirliklere ara verip zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" ifadelerini kullandı.