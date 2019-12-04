Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı
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Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

04.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:24
Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde, villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mahallesi'nde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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