Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Dibektaş Mahallesi'nde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca Jandarma asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.