Sakarya'da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı
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Sakarya'da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı

17.02.2021 18:44 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:48
Sakarya'da mutasyonlu koronavirüs tespit edilen aile karantinaya alındı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 3 kişide mutasyonlu virüs tespit edilerek, karantinaya alındı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 3 kişide mutasyonlu virüs tespit edilerek, karantinaya alındı.

Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 4 kişiden 3'ünde mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Dairede yaşayan 4 kişi karantinaya alınırken, 3 kişinin tedavisine başlandı. Umumi Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 10 günlük hane karantinası kapsamında dairenin kapısına güvenlik şeritleri çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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