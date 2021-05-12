Sakarya'da hemşireler salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dağıttı
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Sakarya'da hemşireler salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dağıttı

Sakarya'da hemşireler salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dağıttı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına farklı illerdeki sağlık çalışanlarına fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına farklı illerdeki sağlık çalışanlarına fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

HEP-SEN Sakarya Yöneticisi Oğuz Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, düzenledikleri "Nefes Alamadılar Tüm Dünyaya Nefes Vermek İçin" kampanyasıyla İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Sakarya'daki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarına, üzerlerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu fidanları dağıttıklarını belirtti.

Toplum sağlığı adına hayatlarını kaybeden tüm sağlık şehitlerini rahmetle andıklarını ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Her sağlık şehidimizin isminin yazdığı bir fidanı sağlık çalışanlarına teslim ederek tıpkı onlar gibi fidanlarımızda dünyaya nefes verip, onların anısını yaşatacaktır. Bu üstün emek ve mücadele tarihe not düşülerek gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu düşünce ve inançla en önde mücadele eden tüm dünya hemşirelerinin gününü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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