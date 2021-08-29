Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
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Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı

Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'da yaklaşık 8 ay önce arkadaşları vasıtası ile tanışan görme engelli çift, tüm engelleri aşarak dünyaevine girdi.

Sakarya'da yaklaşık 8 ay önce arkadaşları vasıtası ile tanışan görme engelli çift, tüm engelleri aşarak dünyaevine girdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ve doğuştan görme engelli olan 45 yaşındaki Şeref Ali Ayhan ile 41 yaşındaki Aylin Yıldız, tanışıp birbirlerine aşık olunca evlenmeye karar verdi. Arkadaşları vasıtası ile tanışan çift, yaklaşık 8 ay süren arkadaşlıkları sonrasında ailelerinin de onayını alarak dünyaevine girdi. Çifti en mutlu günlerinde Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Yardımcısı Zehra Koç, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi ile yakınları yalnız bırakmadı. Tüm engelleri aşan çift, 8 ay önce başlayan aşklarını gönüllerince eğlendikleri düğün töreni ile noktaladılar.

"İnat ettik ve buraya kadar geldik"

Yaşadığı mutluluğu aktaran damat Şeref Ali Ayhan, "Eşimle arkadaşım vasıtası ile tanıştım. Biraz inat ettik ve buraya kadar geldik. Sağ olsunlar kırmadı bizi ailelerimiz. Bizi birbirimize uygun gören herkesten Allah razı olsun. Rabbim inşallah mutluluğumuzu daim etsin. Mutlu ve huzurluyuz" dedi.

Gelin Aylin Yıldız da, "Bir arkadaşımız vesilesi ile tanıştık. Biraz kavuşmamız zor oldu ama iyi oldu, mutluyuz. Başta ailelerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Şubat ayından beri tanışıyoruz. Her şey çok çabuk oldu, hızlı oldu. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"Engellilerimiz artık topluma kazandırılıyor"

Katıldığı düğün töreninde konuşan Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi, "Devletimize ve sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Neden, artık engellilerimiz topluma kazandırılıyor. Engellilerimiz evleniyor, engellilerimiz iş ve AŞ sahibi oluyor. Engelli kardeşlerimiz artık evlenecek, yuva kuracak, bir fiil topluma faydalı olması için artık sahalarda. Yani engelli kardeşlerimizle birlikte olmak kadar güzel bir şey yok. Allah, kimseyi elden ayaktan kesmesin, biz her zaman engellilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi.

"Engelli bireylerimizin her daim yanındayız"

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Yardımcısı Zehra Koç ise, "Öncelikle mutluluklar diliyoruz, Allah her daim huzur ve sağlık versin inşallah. Bizler de engellilerimizi topluma kazandırabilmek için elimizden gelen uğraşı yapıyoruz ve her daim yanlarındayız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı
Görme engelli çiftin aşkı engel tanımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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