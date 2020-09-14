Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
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Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Sakarya'da internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

14.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:21

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde öğretmenlik yapan Esra B., internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içince bir veli o anları kaydedip şikayette bulundu. Öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ÖĞRENCİ VELİSİ KAYDETTİ

Adapazarı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şirinevler Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Esra B., internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içti. Bir öğrenci velisi, cep telefonuyla görüntüleri kaydederek Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenle ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (25)
KEMAL: Birinin yaptığı bir hareketten öğretmenler eleştiriliyor Çoğuda öğretmen olmayı başaramamış veya çok basit görmüştür Bir zamanlar bari bir öğretmen ol hiç bişi olamıyosan bunlar tercih etmişler öğretmen olmuşlar ben öğrenci iken hocalar sorardı kim öğretmen olmak istiyor bir kişi dahi istmezdi şimdi ise isteselerde olamıyor çoğu zor iş herkes başaramıyor
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ADA: Önce kendini eğitmeli
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SİZE NE: Öğretmene laf eden kendini bilmez cahiller ne kadar da çok. Sıkıntıyı ohretmen de görürler ama kendileri en büyük sıkıntıdır. Çocuklarını da yetistiremezler. Yazık cahillere
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