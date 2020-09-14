Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Sakarya'da internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
14.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:21
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde öğretmenlik yapan Esra B., internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içince bir veli o anları kaydedip şikayette bulundu. Öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜLERİ ÖĞRENCİ VELİSİ KAYDETTİ
Adapazarı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şirinevler Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Esra B., internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içti. Bir öğrenci velisi, cep telefonuyla görüntüleri kaydederek Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenle ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını belirtti.
Kaynak: DHA