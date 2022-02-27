Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir oyuncuları ve Sakar Şakir özeti! - Haberler

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Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir oyuncuları ve Sakar Şakir özeti!

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Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir oyuncuları ve Sakar Şakir özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sakar Şakir filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sakar Şakir konusu, özeti ve Sakar Şakir oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sakar Şakir filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sakar Şakir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sakar Şakir filmini izleyecek olanların merak ettiği Sakar Şakir konusu nedir, Sakar Şakir oyuncuları kimler ve Sakar Şakir özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, İhsan Yüce, Ünal Gürel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1977 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Kasım 1977 Salı

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