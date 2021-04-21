Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı
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Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı

Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev, arsa ve paralarını aldığı iddiası ile yargılanan 'Rafet Efendi' kod adlı şahıs ve beraberindeki şahıslardan 3 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısı, 3 ila 11 yıl 8 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli'de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev, arsa ve paralarını aldığı iddiası ile yargılanan 'Rafet Efendi' kod adlı şahıs ve beraberindeki şahıslardan 3 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısı, 3 ila 11 yıl 8 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli'de kendisini 'Hızır Aleyhisselam', 'evliya', 'mümin' olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası aldığı iddiasıyla polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 'Rafet Efendi' kod adı ile tanınan Şaban Ö. ve beraberindeki 14 üyesini hakkında istenilen cezalar açıklandı. Kendisini 'Hızır Aleyhisselam', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan, Allah'la doğrudan görüştüğünü iddia ederek 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddiasıyla 11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanarak daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Şaban Ö. ve beraberindeki 14 sanık, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı.

"3 ila 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi"

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan sanıkların yargılandıkları davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını hazırladı. Mütalaada, sanıklardan Şaban Ö., Ramazan D., Enes Ş., Yaşar D. ve Yaşar S. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, örgüte yardım etme' suçlarından yeterli bir delil bulunmadığından bu suçlardan ayrı ayrı beraatlerine, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından Şaban Ö., Abdülkerim Y., ve Yaşar S., Yaşar D.'nin ise 3 ila 11 yıl 8 aya kadar cezalandırılması talep etti. Ayrıca diğer 11 sanık hakkında şikayetçi olan kişilerin olmaması sebebiyle ayrı ayrı beraatleri talep edildi. - KOCAELİ

Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı
Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı
Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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