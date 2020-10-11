Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

11.10.2020 07:40 | Son Güncelleme: 11.10.2020 07:45
Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

İZMİR'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi  daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan,  2 kişi daha hayatını kaybetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer(67) olduğu öğrenildi. Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haber: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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