Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
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Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar

Yıllar önce katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile tatile çıktı. Marmaris tatili için kesenin ağzını açan çift, 5 gün için 70 bin TL harcadı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
02.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:04

İki kere Survivor'a katılarak adını duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz sene iş adamı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturdu. Kurban Bayramını tatil yaparak geçirmek isteyen ikili, kesenin ağzını açtı.

5 GÜN İÇİN 70 BİN TL

Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ünlü ikili, Kurban Bayramı için çıktıkları 5 günlük tatil için 70 bin TL harcadı. Öte yandan İdris Aybirdi, eşi ve ailesi için 60 kurban kestirerek Afrika'daki kimsesiz çocuklara dağıttı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Işık, Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

İlk kez 2014 yılında Survivor'a katılan Sahra Işık 2018'de All Starlar takımında yer aldı. Hırsı, mücadelesi ve yarışmacılarla olan kavgalarıyla akıllarda kalan isimlerden biri olan Sahra Işık 2019 yılında ise evlendi.

İşte Sahra Işık'ın lüks tatilinden kareler...

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
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