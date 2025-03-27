Sahipsizler 18. bölüm fragmanı İZLE! Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler 18. bölüm fragmanı yayınlandı ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeler izleyiciye ipuçları verdi. Duygusal sahneleriyle dikkat çeken dizinin yeni bölümü, yine sürükleyici anlara sahne olacak gibi görünüyor. Azize'nin ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler 18. bölüm fragmanı İZLE!

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan'ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir. Devran'a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler. Azize'nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur.

İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize'nin hayatına girmesiyle Devran'ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera'nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, "Sahipsizler 18. bölüm fragmanı izle" aramasıyla fragmana ulaşmak istiyor. Yayınlanan fragmanı izlemek için dizinin resmi YouTube kanalı veya Star TV'nin web sitesinden faydalanabilirsiniz.

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)