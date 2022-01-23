Sahipsiz köpeklere baba ile kızı sahip çıktı

Malatya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere baba ve kızı sahip çıktı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere baba ve kızı sahip çıktı.

Malatya'yı geçtiğimiz hafta etkisi altına alan yoğun kar yağışından olumsuz etkilenen ilçelerin başında gelen Darende'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 4 yavru sokak köpeğine Muhittin Delier ile kızı Arzu Delier sahip çıktı. Yavru köpeklerle birlikte evlerinde besledikleri köpek sayısının 5'e çıktığını belirten Arzu Delier, köpeklerle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. - MALATYA