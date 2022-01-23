Sahipsiz köpeklere baba ile kızı sahip çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahipsiz köpeklere baba ile kızı sahip çıktı

Sahipsiz köpeklere baba ile kızı sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere baba ve kızı sahip çıktı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere baba ve kızı sahip çıktı.

Malatya'yı geçtiğimiz hafta etkisi altına alan yoğun kar yağışından olumsuz etkilenen ilçelerin başında gelen Darende'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 4 yavru sokak köpeğine Muhittin Delier ile kızı Arzu Delier sahip çıktı. Yavru köpeklerle birlikte evlerinde besledikleri köpek sayısının 5'e çıktığını belirten Arzu Delier, köpeklerle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. - MALATYA

Sahipsiz köpeklere baba ile kızı sahip çıktı

Sahipsiz köpeklere baba ile kızı sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title