Şahin Kendirci kim? Şahin Kendirci kaç yaşında?

İlk olarak katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' ve ardından 'O Ses Çocuklar' programına katılımıyla duyuran Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynamasıyla adından oldukça söz ettirmişti. filmi izleyen ve katıldığı programlarla bilenler Şahin Kendirci kim? Şahin Kendirci kaç yaşında? merak ediyor.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan ve şarkı söylemeyi seven Şahin Kendirci akıllarda en çok 'Adana'ya gidek mi' şarkısıyla kaldı. Aynı zamanda müzik kulağı olan Şahin Kendirci adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki Şahin Kendirci kim? Şahin Kendirci kaç yaşında? sorularının yanıtı detaylarda!

ŞAHİN KENDİRCİ KİM?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, Adana'da dünyaya gelmiştir. 5 çocuklu bir ailenin üyesi olan Şahin Kendirci'nin aynı zamanda bir ikiz kardeşi bulunuyor. Adını ilk olarak katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programı ile duyuran Şahin Kendirci, daha sonra 2014 yılında 'O Ses Çocuklar' programına katılıyor. Sesi ile tüm ülkeyi etkilemeyi başaran genç müzisyen Şahin Kendirci, yarışmada birinci olarak ayrılmıştır. Senaryosunu Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filmi ile de bu defa oyunculuğunu konuşturuyor.

2018 yılında ise, ülkenin babası olarak anılan Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde Gürses'in çocukluğunu oynamasıyla da tüm ilgiyi üzerine toplayarak, beğeni kazanıyor. Aynı zamanda kendisinin oynadığı ilk dizi niteliği olan Şampiyon dizisinde de rol almıştır.

ŞAHİN KENDİRCİ KAÇ YAŞINDA?

'Adana'ya gidek mi?' şarkısı ile akıllara kazınan ve Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynamasıyla bunu pekiştiren Şahin Kendirci 19 Nisan 2001 yılında dünyaya gelmiştir.