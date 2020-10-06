Sahile kadar gelen yunuslar turistlerle birlikte yüzdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren turistler, kendilerine eşlik eden yunuslarla eğlenceli anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren turistler, kendilerine eşlik eden yunuslarla eğlenceli anlar yaşadı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan halk plajında denize giren Rus turistler, 2 yunusun dolaştığını fark etti. Bir süre denize dalıp çıkan yunusların yakınındaki turistler de onlara eşlik etti. O anlar ve turistlerin yaşadığı heyecan cep telefonu kamerasına yansıdı. Yunuslar daha sonra gözden kayboldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı