Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
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Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı

İstanbul Zeytinburnu'nda yasak alanda mangal yakmaya çalıştığı sırada görevliler tarafından uyarılan vatandaşlardan bazıları, sahil yolundaki refüje geçerek mangalı burada yakmaya çalıştı.

03.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:35

Zeytinburnu sahilinde görevliler tarafından uyarılan vatandaşlar, mangalı sahil yolundaki refüjde yaptı. Vatandaşların kazaya davetiye çıkartan mangal sefası, yürekleri ağızlara getirdi.

Kurban Bayramında havaların güzel olmasıyla birlikte mangalı alan vatandaşlar kendilerini sahil ve piknik alanlarına attı. Mangal yakmanın yasak olduğu bölgelerde ise vatandaşlar görevliler arasında küçük çaplı tartışmalar yaşandı.

UYARILAR SONRASI REFÜJE GEÇTİLER

Zeytinburnu sahiline ailesiyle gelen bazı vatandaşlar mangal yakmaya çalıştığı sırada görevliler tarafından uyarıldı. Görevlilerin uyarısı üzerine sahilde bulunan birkaç kişi, sahil yolundaki refüje geçerek mangalı burada yakmaya çalıştı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİLER

Trafiğin akıcı olduğu bölgede kazaya davetiye çıkartırcasına refüjde mangal yakmaya çalışan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı ve vatandaşlar mangalda pişirdikleri etleri yedikten sonra bölgeden ayrıldı. Tehlikeli mangal sefası vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı

Kaynak: İHA

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