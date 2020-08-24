Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı

Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttıANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi.

24.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:44

Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi. Yuvalardaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş makinesinin ait olduğu Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenledi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak sahilinde iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek, çubuklar ve kafesler ile işaretlenen koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü. Denizle karanın buluştuğu noktada yol açılan iş makinesi nedeniyle bozulan birkaç yuvadaki bazı yumurtalar ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Çevredekiler, zarar görmeyen deniz kaplumbağası yumurtalarını yeniden kumun altına gömdü.

İŞ MAKİNESİ, KUMLUCA BELEDİYESİ'NE AİTMİŞ

Sosyal medya kullanıcıları, olaya ilişkin tepkilerini kendi hesaplarından dile getirdi. Yol açılan iş makinesinin Kumluca Belediyesi'ne ait olduğu belirtilirken, belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Yol açılan bölgedeki sitelerde oturan ve 2 ay önce Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin 'WhatsApp' grubundan şu paylaşımı yaptı:

'Arkadaşlar bu çalışma Beykonak Mavikent villalarının arasından denize dışarıdan gelen kişilerin ulaşımını sağlamak, sitemizi de rahatlatmak için yapılan bir çalışmadır. Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var.'

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin sahile gelerek, deniz kaplumbağası yuvalarında inceleme yaptığı, işlemle alakalı Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenlediği öğrenildi.

Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Güncel
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı Magazin
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor Ekonomi
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Ronald Koeman
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 11:44:04. #1.14#
title